Дмитро Комаров показався на кордоні з Росією і розповів, що там робив

Сьогодні, 24 лютого, о 20:15 на каналі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра авторського документального проєкту ведучого Дмитра Комарова під назвою "Рік" про 365 днів повномасштабної російської агресії.

Поступово ведучий розкриває, хто став героями його проєкту. Зокрема, Комаров взяв інтерв'ю у керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, командувача повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенанта, героя України Миколи Миколайовича Олещука.

Цього разу у своєму Telegram-каналі Комаров заінтригував новим фрагментом з документального проєкту "Рік" і зізнався, що навіть був на кордоні з росією:

"Документальний проект "Рік". Що я робив на кордоні, майже в РФ? Цікаві знімання. Раджу подивитись", - підписав відео Комаров.

У відео видно, як український прикордонник показує ведучому, де є лінія кордону і просить за нього не заходити, бо "там все фільмують і контролюють", є снайпери.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров показав фрагмент інтерв'ю з Будановим, який розповів журналісту, що за чотири доби до вторгнення російський банк в Україні скупив всю готівку за максимальним курсом.

Проєкт "Рік" – це авторський погляд Комарова на війну з тих ракурсів, які не побачиш в новинах. Унікальні, рідкісні, ексклюзивні коментарі від тих, чиїми руками та розумом твориться наша майбутня перемога. Головні герої проєкту Дмитра – прості українці, люди, які вже майже рік щодня героїчно показують свою силу та міць.

Комаров розкрив таємниці про документальний фільм "Рік"

Прем'єра документального проєкту "Рік" відбудеться 24 лютого 2023 року о 20:15 на каналі "1+1 Україна".

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