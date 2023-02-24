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Дмитро Комаров показався на кордоні з Росією і розповів, що там робив

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
784
Час на прочитання
2 хв
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Дмитро Комаров показався на кордоні з Росією і розповів, що там робив

Дмитро Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Сьогодні відбудеться прем'єра документального проєкту журналіста "Рік".

Сьогодні, 24 лютого, о 20:15 на каналі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра авторського документального проєкту ведучого Дмитра Комарова під назвою "Рік" про 365 днів повномасштабної російської агресії.

Поступово ведучий розкриває, хто став героями його проєкту. Зокрема, Комаров взяв інтерв'ю у керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, командувача повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенанта, героя України Миколи Миколайовича Олещука.

Цього разу у своєму Telegram-каналі Комаров заінтригував новим фрагментом з документального проєкту "Рік" і зізнався, що навіть був на кордоні з росією:

"Документальний проект "Рік". Що я робив на кордоні, майже в РФ? Цікаві знімання. Раджу подивитись", - підписав відео Комаров.

У відео видно, як український прикордонник показує ведучому, де є лінія кордону і просить за нього не заходити, бо "там все фільмують і контролюють", є снайпери.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров показав фрагмент інтерв'ю з Будановим, який розповів журналісту, що за чотири доби до вторгнення російський банк в Україні скупив всю готівку за максимальним курсом.

Проєкт "Рік" – це авторський погляд Комарова на війну з тих ракурсів, які не побачиш в новинах. Унікальні, рідкісні, ексклюзивні коментарі від тих, чиїми руками та розумом твориться наша майбутня перемога. Головні герої проєкту Дмитра – прості українці, люди, які вже майже рік щодня героїчно показують свою силу та міць.

Комаров розкрив таємниці про документальний фільм "Рік"

Комаров розкрив таємниці про документальний фільм "Рік"

Прем'єра документального проєкту "Рік" відбудеться 24 лютого 2023 року о 20:15 на каналі "1+1 Україна".

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Дата публікації
Перегляди
784
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