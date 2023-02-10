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Дмитро Комаров покаже новий сезон "Світу навиворіт" про Колумбію, знятий до повномасштабної війни

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
980
Час на прочитання
3 хв
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Дмитро Комаров покаже новий сезон "Світу навиворіт" про Колумбію, знятий до повномасштабної війни

Дмитро Комаров у Колумбії / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Команда проєкту хоче подарувати глядачам позитивні емоції у ці надскладні часи.

3 березня на каналі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра нового сезону проєкту "Світ навиворіт" про Колумбію, який минулоріч глядачі не встигли побачити через вторгнення росії.

Щоб підтримати українців і подарувати глядачам позитивні емоції у ці надскладні часи, команда "Світу навиворіт" відновила роботу над сезоном про Колумбію, знятим ще до повномасштабної війни.

"Я повернувся з Боготи до Києва приблизно за тиждень до 24.02. І дуже сподівався, що найстрашніше, всупереч прогнозам, не станеться. Ми з операторами планували в перших числах березня повернутися до Колумбії і завершити знімання. Звичайно, зранку 24 лютого про закордонні поїздки не було й думки. Я пішов знімати війну. Колумбійський матеріал залишився на полицях тимчасово безлюдного офісу. Коли стало вже остаточно зрозуміло, що війна за тижні не закінчиться, я вирішив, що мій борг - не лише фільмувати події військового часу, а ще й зробити все від мене залежне, щоб подарувати українцям трохи позитиву та цікавинок в цей найскладніший час. І зрозумів, що знятий до війни матеріал має бути змонтований і показаний", - згадує Дмитро Комаров перервану експедицію.

Журналіст і мандрівник сподівається, що ці випуски підтримають дух українців та допоможуть хоча б ненадовго відволіктись від новин:

"Я дуже хочу, щоб ці нові програми подарували радість всім, хто любить подорожі. Щоб допомогли на годину в тиждень повністю відволіктись від страшної реальності, ракетних обстрілів та сумних новин і думок. Дуже важливо навчитися жити під час війни. І новий сезон "Світу навиворіт", - це маленький вклад нашої команди в емоційний стан українців, телевізійне заспокійливе",- сказав Комаров.

Дмитро Комаров у Колумбії / © пресслужба каналу
Дмитро Комаров у Колумбії / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У новому сезоні телеведучий знайомитиме глядачів з країною неймовірних багатств та вирушить на пошуки скарбів. Мало хто знає, та саме з Колумбії походять легенди про міфічну "золоту країну" Ельдорадо. І не безпідставно. Дмитро Комаров спробує розгадати таємниці, приховані у густих лісах Колумбії, та у своєму стилі показати цю країну зсередини.

Команда "Світу навиворіт" зберегла свої найкращі традиції. В новому сезоні будуть цікаві пригоди, екстремальні розваги, містичні обряди давніх племен, а також ризиковані репортажі з найбільш небезпечних місць Колумбії.

Дмитро Комаров у Колумбії / © пресслужба каналу
Дмитро Комаров у Колумбії / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Пошуки скарбів та легендарної країни Ельдорадо у "Світі навиворіт" дивіться щоп'ятниці, починаючи від 3 березня на "1+1 Україна".

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни з росією Дмитро Комаров буває в гарячих точках та показує наслідки злочинів росіян на українській землі. Так от, до річниці повномасштабної війни рф проти України Комаров представить свій авторський проєкт під назвою "Рік", який готував з командою "Світу навиворіт".

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Дата публікації
Перегляди
980
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