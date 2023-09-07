Дмитро Комаров покаже раніше невідомі деталі деокупації Харківщини у новому документальному фільмі

Незабаром на каналі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра авторського документального проєкту журналіста Дмитра Комарова "Рік. Харківщина".

Стрічка ведучого буде присвячена річниці деокупації Харківської області та Слобожанського контрнаступу. Загалом, це одна з найуспішніших операцій Сил оборони України, яка змусила окупантів відступати практично зі всієї території області. У своєму документальному фільму Комаров покаже невідомі факти подій минулого року, про які вже можна розповідати.

Дмитро Комаров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Випуски проєкту базуватимуться на історичному матеріалі. Дмитро Комаров робив матеріали у щойно звільнених від загарбників містах та селищах.

У стрічці "Рік. Харківщина" глядачі зможуть побачити, що відбувалося в тих місцях, звідки місяцями не надходило жодної правдивої інформації, з чим доводилося стикатись мирним мешканцям під час окупації і які випробування чекають на них на вже звільнених територіях.

Дивіться прем'єру авторського документального проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" вже незабаром на телеканалі "1+1 Україна".

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