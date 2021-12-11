Дмитро Комаров попередив про шахраїв, які діють від його імені: "Готуємо заяву до Кіберполіції"

Телеведучий звернувся до своїх прихильників.

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров звернувся до своїх прихильників.

Так, зірка каналу 1+1 повідомив, що від його імені діють шахраї. Знаменитість вирішив попередити про це юзерів, аби їх не ошукали. Як повідомив телемандрівник на сторінці у Facebook, шахраї вже не вперше використовують в Мережі його ім'я та фото, вводячи людей в оману та крадучи гроші. Цього разу Дмитро нібито влаштовує конкурс. Втім, він заявив, що це брехня.

"Схема стандартна: у фотошопі домальовують на фотографіях, де у мене в руках телефон або аркуш паперу, якусь інформацію про "розіграш", "подарунки", "безоплатну роздачу грошей" і т.д. Все пишу в лапках. Тому що безкоштовний сир – у мишоловці. Не буває "шари". Гроші просто так не роздають. Шахраї обманюють людей, використовуючи довіру до відомих персон. Офіційно заявляю: я не маю жодного відношення до таких "розводів". Якщо ви бачите у мережі, що Діма Комаров нібито пропонує десь зареєструватися, і він за це перерахує гроші – це брехня", – заявив Комаров.

Мошенники уже не первый раз используют в интернете моё имя и фото, вводя людей в заблужление и воруя деньги. На фото -... Опубліковано Дмитром Комаровим Пʼятниця, 10 грудня 2021 р.

Також ведучий додав, що готує заяву до Кіберполіції, а людей попросив поширити цей допис, аби якомога більше юзерів були обізнані: "Поділитися цим дописом. Розмістіть його у сторіз. Люди прочитають, будуть обізнані, попередять своїх дітей (діти нерідко вірять у таке). Можна надсилати скарги на такі розводи. Не вірте фейкам. Перевіряйте інформацію на моїх офіційних сторінках у фб та інстаграмі. І шахраї залишаться ні з чим".

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