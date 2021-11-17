Дмитро Комаров приголомшив схожістю з молодшими братом і сестрою: "Ви трійнята"

Ведучий привітав їх з днем народження.

Ведучий тревелшоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав свої молодших брата та сестру.

Так, 17 листопада рідні зірки, двійнята Ангеліна та Микола святкують день народження. Їм виповнюється по 32 роки. З цієї нагоди мандрівник поділився фото з іменинниками та пригадав дитинство.

Ведучий розповів, що у 6 років дуже просив батьків народити йому брата і сестру.

Дмитро Комаров з братом та сестрою / instagram.com/komarovmir

"Дякую мамі з татом за їхній найкращий подарунок. До того ж, я сам цей подарунок просив, у свої 6 років випрошуючи "блатика і сестлічку" ("р" тоді ще не вимовляв). І попри те, що УЗД 1989-го чомусь показало одну дитину, я продовжував говорити всім навколо, що в мене буде братик і сестричка. Так і вийшло. Сестра старша за брата на 10 хвилин", – написав Дмитро.

Дмитро Комаров з братом та сестрою / instagram.com/komarovmir

Також знаменитість поділився, що Ангеліна та Микола – його найкращі друзі.

Дмитро Комаров з братом та сестрою / instagram.com/komarovmir

"З днем народження, мої рідні двійнята! Люблю вас! Цінуйте своїх рідних та близьких. Сім'я – найдорожче, що є в житті кожного з нас із вами", – додав він.

У коментарях підписники зірки каналу 1+1 долучилися до привітань та зазначили, що рідні люди дуже схожі між собою.

Ви як трійнята

Як же ви схожі

Просто клони

Які ви класні

Ви не двійнята, а трійнята

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