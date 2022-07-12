Дмитро Комаров продав на аукціоні своє унікальне авто: скільки грошей вдалося зібрати для ЗСУ

На свій день народження ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною" Дмитро Комаров виставив своє унікальне авто на продаж.

І нарешті автівку Дмитра Комарова вдалося продати.

На благодійному аукціоні її придбала компанія, яка займається інвестиціями. Загалом, ведучий продав своє унікальне авто за мільйон гривень.

"Ми з колегами переглянули сотні ставок, зателефонували реальним претендентам, відсіяли жартівників та вигадані ставки та визначили реальних претендентів на перемогу. Найбільшу суму – 1 мільйон гривень – запропонувала не конкретна людина, а компанія молодих людей", - розповів Комаров у своєму Instagram.

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Як розповів ведучий, молодики вирішили купити авто саме у нього, адже переконані, що всі гроші підуть на допомогу захисникам. До слова, Комаров запевнив, що всі виручені кошти підуть на допомогу воїнам, які служать на передових позиціях.

"Мою машину вирішили купити "просто так", бо цитую: "Ми точно знаємо, що гроші чесно підуть на користь, а не пропадуть". Цей мільйон принесе реальну користь нашим захисникам на "передку" – скоро покажу результат", - запевнив Комаров.

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