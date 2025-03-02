Дмитро Комаров розлучається з дружиною після шести років шлюбу: блогер показав судові документи

Відомий український ведучий та журналіст Дмитро Комаров розлучається з дружиною Олександрою Кучеренко.

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов та опублікував відповідні докази у своєму Telegram. Зокрема, у реєстрі судових рішень є справа про розлучення Комарова та Кучеренко. Зазначається, що ініціатором розірвання шлюбу став саме ведучий. Він подав позов до суду 1 січня 2025 року.

Дмитро Комаров подав на розлучення з дружиною

Наразі Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко не коментують чутки довкола їхнього особистого життя. Пара ані підтверджує новини про розлучення, ані спростовує їх. Щоправда, фани все більше й більше підозрюють, що ведучі дійсно не разом. Нещодавно Олександра Кучеренко припинила носити обручку, яку до цього не знімала.

Зазначимо, Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко познайомилися 2016 року на конкурсі "Міс Україна", де журналіст був одним із членів журі, а Саша – учасницею. Зародилися стосунки пари одразу після проєкту. Через два роки після цього Комаров освідчився. Пара офіційно уклала шлюб 2019 року в одному з РАЦСів Києва, а потім повінчалася у православному храмі в Єрусалимі.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що колишній нардеп Олег Ляшко розлучається з дружиною. Пара перебувала в стосунках протягом 26 років.

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