Дмитро Комаров розсекретив країну нового сезону "Світу навиворіт": "Можуть вбити списом"

На 1+1 стартує новий сезон тревелшоу.

Стала відома країна нового сезону тревелшоу "Світ навиворіт".

Просто із закритого і консервативного Пакистану ведучий Дмитро Комаров вирушив до нової країни, на інший континент - туди, де можна все, де немає заборон і обмежень. Наступною точкою на карті, яку буде вивертати навиворіт головний мандрівник країни, стала "бананова республіка" Еквадор. Прем'єра нового еквадорського сезону відбудеться скоро на телеканалі 1+1.

пресслужба каналу "1+1"

Дійсно, ця країна - світовий лідер з експорту екзотичного фрукта. Більшість бананів, які лежать на полицях українських супермаркетів - звідти. Але це далеко не все, чим може похвалитися Еквадор.

Передусім, це країна яскравих контрастів. Є тут і спекотні тропічні джунглі, і вершини Анд, і льодовики. Навіть в 21 столітті тут можна зустріти дикі племена індіанців, які вбивають без з'ясування причин, якщо чужинець просто ступив на їхні землі. На високих схилах Анд, як і сотні років тому, безтурботно живуть "ковбої" чаграс, а в містах дозволено все - від найдавнішої жіночої професії, яка тут легальна, до незвичайних індіанських ритуалів очищення.

пресслужба каналу "1+1"

"Після консервативного Пакистану з великою кількістю заборон ми покажемо протилежну країну, якщо говорити про закони в суспільстві. В Еквадорі можна все. Часто це межує з божевіллям, якщо дивитися з точки зору європейця. Наприклад, ми не раз бували в гостях у різних племен, спосіб життя яких не змінювався сотні років. Але в Еквадорі ми знайшли плем'я, яке заслужено називають найжорстокішим на планеті. У 21 столітті, коли туристи вже літають в космос, у них все ще практикується кровна помста, а чужинців, які ступили на землі, що племена вважають своїми, без розмов вбивають списом. Еквадор - справжній "світ навиворіт", про існування якого ми навіть не підозрюємо", - розповів Дмитро Комаров.

пресслужба каналу "1+1"

В Еквадорі команді "Світу навиворіт" випала унікальна можливість поспілкуватися з індіанцями, які вперше вийшли на контакт з цивілізованим світом зовсім нещодавно - в 1950-х роках. І сталося це в результаті драматичних подій, гідних того, щоб стати сюжетом пригодницького фільму. Дмитро Комаров покаже свій документальний цикл програм, в якому розкриє деталі цих подій.

"Світ навиворіт" проведе власне розслідування, щоб дізнатися, як минув перший контакт дикого племені з цивілізацією і як жорстокі індіанці перетворилися на мирних християн. Дмитру Комарову вдалося знайти не просто очевидців цих подій, а й учасників. Наприклад, глядачі 1+1 зможуть побачити унікальне інтерв'ю з вбивцею перших американських місіонерів, які зустрілися з неконтактним плем'ям. Сьогодні ця людина, як і його одноплемінники, вже підтримує зв'язок із зовнішнім світом. Він особисто розповість, чим керувався, коли списами вбивав мирних гостей, які дарували їхньому племені подарунки і здійснили посадку на маленькому літаку недалеко від селища, щоб подружитися та вийти на контакт.

пресслужба каналу "1+1"

"Це унікальний приклад супершвидкої еволюції. Більше ніде не поспілкуєшся з людьми, які за кілька десятиліть зробили стрибок, на який людству знадобилися мільйони років. Буквально в одну мить з кам'яного століття вони перенеслися в світ, де їздять машини, літають літаки, а в багатоповерхових будинках з крана тече вода. Що вони відчувають, знаючи і пам'ятаючи абсолютно інше життя? Як змінювалися їх свідомість і цінності? Як з убивць вони перетворювалися на мирних жителів? Ми знайшли унікальних героїв, які пам'ятають той історичний момент - перший контакт індіанців і місіонерів. На жаль, той день закінчився загибеллю "білих людей". Але в результаті, деякі племена стали частиною сучасного суспільства. У нових випусках ми не лише розповімо в деталях цю історію, але і спробуємо розібратися в справжніх причинах події", - каже Дмитро.

Крім того, команда "Світу навиворіт" спробує зійти на активний вулкан, покаже найгарніших дівчат Еквадору на конкурсі краси, побуває на перегонах лам і знайде останнього представника професії, яка зникає. У найкращих традиціях програми Дмитро Комаров познайомить з приголомшливими людьми, які своєю силою духу і вірою у власні сили надихають і доводять, що неможливе можливо. Звичайно ж, телеведучий спробує незвичайні місцеві страви, які не так вже і просто проковтнути, ризикуватиме і відкриватиме раніше незвідане.

пресслужба каналу "1+1"

Дивовижні історії людей, які зробили стрибок з кам'яного віку в сучасність, небезпечні племена, життя в високих Андах і зворотний бік однієї з найколоритніших країн Південної Америки - дивіться скоро в новому сезоні "Світу навиворіт" на 1+1.

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