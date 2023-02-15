Дмитро Комаров вперше показав кадри з Центру бойового управління: "Це засекречене місце, яке ворог шукає всю війну"

Ведучий Дмитро Комаров показав фрагмент зі свого документального проєкту "Рік" про повномасштабну війну, прем'єра якого відбудеться 24 лютого на каналі "1+1 Україна".

На сторінці в Instagram журналіст опублікував ексклюзивні кадри з Центру бойового управління, де ухвалюються важливі стратегічні рішення. Це місце засекречене, та Комаров провів знімання з дотриманням заходів безпеки після довгих місяців очікування зустрічі.

"Ми перебуваємо в одному з найсекретніших місць у світі, те місце, яке ворог дуже шукає. У вас є виняткова можливість побачити Центр прийняття рішень. Це підземелля. Це засекречене місце, яке ворог шукає всю війну і, звичайно, хоче його знищити", - говорить у відео Комаров.

Також на відео під час проведення робочої наради присутній один із найдосвідченіших генералів, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, який планував Київську битву, Харківську та Лиманську операції.

Комаров зазначив, що йому вдалося поговорити з Сирським:

"Я мріяв зробити інтерв'ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але він невловимий – завжди у бою. Після роботи на Київщині він займався першою Харківською операцією, а потім блискуче спланував історичний осінній Харківський контрнаступ, результати якого знає весь світ. Мені вдалося реалізувати свою мрію журналіста та зробити інтерв'ю із Сирським у його робочій атмосфері. Як керують бойовими діями? Де ухвалюють стратегічні рішення? Що сталося восени на Харківщині – як ЗСУ та всі інші Сили Оборони України змусили "другу армію світу" посипатися та втекти? Це ми з вами почуємо особисто від Олександра Сирського", - анонсував журналіст.

Зазначимо, що до річниці повномасштабного російського вторгнення Дмитро Комаров разом з командою проєкту "Світ навиворіт" зняв документальний проєкт "Рік". Цей проєкт – це авторський погляд Комарова на війну з тих ракурсів, які не побачиш в новинах. Унікальні, рідкісні, ексклюзивні коментарі від тих, чиїми руками та розумом твориться наша майбутня перемога. Головні герої проєкту Дмитра – прості українці, люди, які вже майже рік щодня героїчно показують свою силу та міць.

Прем'єра документального проєкту "Рік" відбудеться 24 лютого 2023 року на каналі "1+1 Україна".

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