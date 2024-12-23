Дмитро Комаров вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і розкрив, чим займався

Український ведучий та журналіст Дмитро Комаров повертається з новим сезоном документального дослідницького тревел-проєкту "Світ навиворіт", прем'єра якого відбудеться вже незабаром на "1+1 Україна".

Найдосвідченіший мандрівник країни роками шукав місця сили в далеких та екзотичних куточках світу – Непалі, Китаї, Японії, Латинській Америці тощо – але найпотужніше з них знайшов вдома – в Україні. Український народ показує приклад стійкості та сили духу всьому світу і третій рік успішно чинить опір російським військам та країні, яка в 28 разів більша за площею.

Та що саме робить українців сильними? Нова експедиція "Світу навиворіт" присвячена пошукам відповідей на це запитання. В кожному епізоді сезону на глядача чекає нова подорож, в якій Дмитро Комаров досліджуватиме певне джерело сили, пропонуючи українцям новий погляд на самих себе та свою землю.

Дмитро Комаров у проєкті "Світ навиворіт" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я завжди, коли мандрував світом, знайомив іноземців з українською культурою. І в АфрицІ, і в Азії, і в Америці всі завжди дивувались та цікавились. Але по-справжньому Україна здивувала весь світ 2022 року. І продовжує дивувати вже третій рік! Війна відкрила українців по-новому – в першу чергу, для самих себе. Ми самі себе здивували. Звідки в наших людях така сила? Це питання стало основним у новому сезоні "Світу навиворіт". Ми починаємо велику експедицію у пошуках сили українців. Від Ужгорода до Торецька, від Чернігівщини до острова Зміїний. Ми проїдемо всю країну: будемо шукати силу на землі і під нею, у повітрі і на воді. Цей сезон точно додасть вам оптимізму і неодноразово здивує", – коментує Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров у проєкті "Світ навиворіт" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У глядача буде унікальна можливість відчути себе першовідкривачем разом із улюбленою телепрограмою. Адже, як виявляється, на карті України досі є "білі плями"! Наприклад, Дмитро Комаров та команда проєкту вперше визначать найвисокогірніший населений пункт України. А ще – зважаться на небезпечну та надважливу експедицію на острів Зміїний, потраплять на весілля до закритої спільноти людей, чиї вірування подекуди лякають, дізнаються секрети сили сталевих людей та справжніх українських золотошукачів.

Будуть і ризиковані спуски до печери, і екзотичні обряди, і неймовірні пригоди і, звичайно, історії людей, які є прикладом сили для інших – все, за що так люблять "Світ навиворіт" глядачі.

Дмитро Комаров у проєкті "Світ навиворіт" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Що робить українців сильними? Дивіться в новому сезоні "Світу навиворіт. Україна" вже зовсім скоро на "1+1 Україна".

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