Дмитро Комаров вперше за тривалий час з'явився на публіці і розкрив свої плани на новий рік

Український ведучий та журналіст Дмитро Комаров вперше за тривалий час з'явився на публіці.

Так, знаменитість нині уникає публічності, тому фани вже навіть встигли забити на сполох — куди ж він зник. Журналістам проєкту "ЖВЛ представляє" вдалося поспілкуватися з Дмитром Комаровим на благодійному заході. Знаменитість розповів, що нині практично весь його час займає робота. З проєктом "Світ навиворіт" ведучий побував у різних куточках України, досліджував нові місця та поспілкувався з українцями, які дійсно підкорили його серце.

"Я дуже багато працюю, у мене майже немає вихідних. Я постійно в різних куточках України і моя робота – це спілкування. Силу мені дають українці і силу мені дає спілкування з українцями. Тому що, куди б ти не приїхав, ти зустрічаєш людей, які тебе вражають", — ділиться ведучий.

Дмитро Комаров / Фото: скриншот з відео

Плани на новий 2025 рік у Дмитра Комарова лишаються незмінними. Журналіст переконаний, що під час повномасштабної війни треба працювати наполегливо як ніколи. Ведучий готуватиме фільми та програми, аби документувати правду та факти про війну, щоб інші покоління знали історію.

"Моя ціль не змінюється зараз: робити максимально якісно те, що я вмію робити найкраще. Я вмію робити фільми і програми. У воєнний час це називається інформаційною зброєю навіть. Важливо фіксувати правду, фіксувати факти. Коли вони зафіксовані — це вже навіть доказ. Потім мине 100 років і наші правнуки будуть читати в книжках про ці часи. А я зроблю так, що вони зможуть ще й побачити, як це було", — переконаний ведучий.

Нагадаємо, цьогоріч Дмитро Комаров зустрів Різдво в одній із найгарячіших точок на фронті – в Покровську. Журналіст показав, яка атмосфера панує в місті та як у захисників минають свята.

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