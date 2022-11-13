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Дмитро Комаров з кавуном зробив селфі на в'їзді до Херсона і показав щасливих місцевих мешканців

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Дмитро Комаров з кавуном зробив селфі на в'їзді до Херсона і показав щасливих місцевих мешканців

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Мандрівник вирушив до деокупованого міста.

Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров розповів, що поїхав до звільненого від російських окупантів Херсона. 

На своїй сторінці в соцмережах ведучий поділився щасливими світлинами, зробленими під час поїздки. Перше фото Комаров зробив із співробітниками патрульної поліції на в'їзді до Херсона, у руках мандрівник тримав символ області - кавун. 

© instagram.com/komarovmir
Фото: instagram.com/komarovmir

А ось на другій світлині Дмитро сфотографувався із щасливими місцевими мешканцями, які влаштували на вулицях Херсона мітинги в підтримку України. 

© instagram.com/komarovmir
Фото: instagram.com/komarovmir

"Атмосфера неймовірна. Позитивна. В очах людей щастя. Зі святом, чудове місто приголомшливих людей! Жах під назвою "росія" для Херсона назавжди в минулому. Нині – переповнена центральна площа щасливих людей, які впевнено дивляться у щасливе майбутнє разом із Україною", - підписав фото Комаров.

Нагадаємо, раніше українські зарки відреагували на звільнення Херсона від російських окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
1309
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