Дмитро Комаров з кавуном зробив селфі на в'їзді до Херсона і показав щасливих місцевих мешканців

Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров розповів, що поїхав до звільненого від російських окупантів Херсона.

На своїй сторінці в соцмережах ведучий поділився щасливими світлинами, зробленими під час поїздки. Перше фото Комаров зробив із співробітниками патрульної поліції на в'їзді до Херсона, у руках мандрівник тримав символ області - кавун.

Фото: instagram.com/komarovmir

А ось на другій світлині Дмитро сфотографувався із щасливими місцевими мешканцями, які влаштували на вулицях Херсона мітинги в підтримку України.

Фото: instagram.com/komarovmir

"Атмосфера неймовірна. Позитивна. В очах людей щастя. Зі святом, чудове місто приголомшливих людей! Жах під назвою "росія" для Херсона назавжди в минулому. Нині – переповнена центральна площа щасливих людей, які впевнено дивляться у щасливе майбутнє разом із Україною", - підписав фото Комаров.

Нагадаємо, раніше українські зарки відреагували на звільнення Херсона від російських окупантів.

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