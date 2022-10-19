Дмитро Комаров згадав, як два роки тому пакистанські шамани напророкували йому війну та коронавірус

За 13 сезонів шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров об'їздив 17 країн світу. Наразі глядачі спостерігають за пригодами головного мандрівника країни у Пакистані.

Свого часу там ведучий вирушив у місце сили пакистанців – туди, де шамани спілкуються з духами. "Світ навиворіт" спробував дізнатися у шаманів хунзи, яких вважають найсильнішими у Пакистані, долю людства, коли світ остаточно забуде про коронавірус, чи буде менше воїн та яке майбутнє чекає на українців.

Дмитро Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Після двогодинного ритуалу на запитання, чи стане на світі менше воїн, шаман відповів: "Ні, їх менше не стане. Бо люди стали як кішки з собаками. У кожного є вороги".

Тоді усіх хвилювало питання закінчення пандемії коронавірусу, яка повністю поставила на "стоп" увесь світ. Шаман додав, що коронавірус обов'язково завершиться, проте коли це буде – наразі невідомо.

Нагадаємо, після 24 лютого Дмитро Комаров поставив свою мандрівничу діяльність на паузу та активно працює на інформаційному фронті, активно розповідає та показує жахіття, які творять російські окупанти своїми ракетами на українській землі. Також телеведучий на своїх особистих сторінках у соцмережах публікує відео та фото звільнених міст Харківщини та інших регіонів. Окрім того, Комаров разом з іншими небайдужими українцями працює і на волонтерському напрямку, закуповуючи авто та інші необхідні спорядження для української армії.

Дмитро Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Дмитро Комаров / Фото: instagram.com/komarovmir

Зазначимо, що від понеділка до четверга о 17:00 на телеканалі ТЕТ на глядачів очікують пригоди Дмитра Комарова у найпопулярнішому тревел-проєкті країни "Світ Навиворіт". Через повномасштабне вторгнення росії на територію України показ проєкту став на паузу, проте програма повернулась і відтепер глядачі можуть знову побачити улюблені випуски "Світу навиворіт".

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