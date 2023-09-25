Дмитро Кулеба показав рідкісне фото з 12-річною донькою, яка схожа на нього, як дві краплі води

Також політик розповів, який талант має його донька.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба потішив підписників сімейним контентом.

У своєму Instagram політик опублікував рідкісний кадр з 12-річною донечкою Любою, яка схожа на нього, як дві краплі води.

Зокрема, Кулеба зазначив, що він тривалий час був у відрядженні. Однак по приїзду додому він вирушив на концерт школи, де навчається дівчинка. До слова, сама Люба теж демонструвала свій номер. Як зазначив політик, його донька гарне співає.

"Після тривалого відрядження – одразу на концерт школи, в якій займається Люба. Вона чудово співала", - поділився міністр.

Дмитро Кулеба з донькою / Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Зазначимо, Дмитро Кулеба виховує двох дітей – сина Єгора та доньку Любу, які народилися у шлюбі з Євгенією Кулебою. Міністр розлучився з дружиною у квітні 2022 року. Нині Кулеба перебуває у стосунках із відомою піарницею Світланою Павелецькою.

Нагадаємо, нещодавно співачка Гайтана опублікувала рідкісні фото з чоловіком та донькою. Артистка розсекретила, де наразі перебуває. Виконавиця поки не живе в Україні.

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