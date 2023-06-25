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Дмитро Кулеба показався в обіймах нової обраниці на гуцульському весіллі

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дмитро Кулеба показався в обіймах нової обраниці на гуцульському весіллі

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька

Це перший публічний вихід закоханих як пари.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба показався в обіймах своєї обраниці, відомої піарниці Світлани Павелецької, на гуцульському весіллі.

Зокрема, спікер Кулеби Гоша Тихий одружувався. На свято були запрошені політик зі своєю обраницею. Весілля було в українському стилі. Тож, Дмитро Кубела обрав білу вишиванку, а Світлана бежеву сукню з вишитими колосками.

Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба / © instagram.com/paveletskaya_svitlana
Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana
Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба / © instagram.com/paveletskaya_svitlana
Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

"Щасливі до нестями", - поділилася емоціями Павелецька.

Світлана Павелецька / © instagram.com/paveletskaya_svitlana
Світлана Павелецька / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Загалом, це перший публічний спільний вихід пари. Раніше вони ретельно приховували свої стосунки. Лише у середині квітня Світлана розсекретила їхній роман. Вона привітала міністра з днем народження та показала їхнє спільне фото.

Хоча про стосунки пари стало відомо ще у грудні 2021 року. Тоді в Мережі з'явилися спільні фото Кулеби з Павелецькою. Однак пара не афішувала свій роман. До слова, на той момент Кулеба був одружений із депутаткою Євгенією Кулебою. З дружиною міністр розлучився у квітні 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
8112
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