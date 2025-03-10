Дмитро Кулеба висловився про спілкування з колишньою та як вони виховують дітей після розлучення

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів про стосунки з колишньою дружиною Євгенією.

Так, за час подружнього життя у пари з'явився син Єгор та донька Люба. За словами політика, розлучення не вплинуло на дітей і зараз їм вдосталь уваги обох батьків. Між собою Дмитро та Євгенія також спілкуються. Знаменитість говорить, що їхній діалог інколи має гострі кути, але все ж здебільшого вони вирішують питання щодо виховання дітей мирно.

"Ставлюся до неї з повагою, бо вона – мама моїх дітей. Ми разом прожили багато років. Ми спілкуємося. У нас є питання щодо яких ми можемо дискутувати, але це цивілізована розмова. Ми будь-які питання можемо з нею проговорити та знайти рішення", - розповів Дмитро в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Дмитро Кулеба з колишньою дружиною та дітьми

Крім того, політик зізнався, що просив вибачення у Євгенії за власні помилки: "Я просив пробачення, коли ми ще були одружені. На шляху до визнання своєї провини стоїть людська гординя. Здатність визнати свою неправоту – ознака сили".

Нагадаємо, нещодавно шоумен Юрій Ткач заговорив про розлучення. Артист зізнався, як що йому з коханою Вікторією допомогло врятувати шлюб.

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