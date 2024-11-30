Дмитро Кулеба зізнався, де зараз його 18-річний син і 13-річна донька та чим вони займаються

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба вперше за тривалий час розповів про свого сина Єгора та доньку Любу від колишнього шлюбу з Євгенією.

Політик зізнається, що виховання двох дітей значно відрізняється за своїми моделями. Зокрема, до доньки він ставиться більш ніжно та виважено, а сина виховує, як військового. Водночас Кулеба поділився, що зараз 18-річний Єгор і сам занурився у вивчення військової справи та навіть проходить відповідну підготовку. Крім того, навчається в університеті.

"Стосунки з сином – все одно, що стосунки з військовим, а з донькою – стосунки з принцесою. Дві різні моделі. Особливо Єгор – він живе у військовій темі, навчається в університеті, але проходить серйозну військову підготовку. Він живе в цьому світі: свої збори, товариші, деякі з яких, на жаль, загинули. Це безумовно впливає на те, яка у нас модель стосунків вибудовується. А Люба – любов, вона ніжна. Тому відповідні стосунки", - зізнався Кулеба на подкасті "Вдома поговоримо".

Син Дмитра Кулеби / Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

До слова, на подкаст Олени Кравець та її доньки Дмитро завітав зі своєю 13-річною донькою Любою. Тож дівчинка розповіла про своє хобі. За її словами, зараз вона опановує спів і навіть дає свої перші концерти.

"На вокал ходжу. Коли зовсім маленька була, ходила на хор. Потім ходила в оперу. Оперна співачка виводила мене на сцену й казала, що буду так співати. І згодом я перейшла на естрадний, зараз у мене школа вокалу. І у мене кожного місяця концерти. Тато ходить на всі", - додала Люба Кулеба.

Донька Дмитра Кулеби / Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба ділився, як познайомився з коханою, бізнесвумен Світланою Павелецькою. Також політик пояснив, кому віддав свою квартиру й чому живе у обраниці.

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