Дмитро Кулеба знявся в романтичній фотосесії з коханою і засвітив будинок, де вони живуть

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його обраниця, піарниця, співзасновниця видавництва "Книголав" Світлана Павелецька знялися у романтичній фотосесії.

Кадрами з фотосету в стилі love story у соцмережі поділилася авторка цих знімків, фотографиня Юлія Єлінецька. На фото закохані Світлана та Дмитро позують в обіймах одне одного. На деяких знімках компанію закоханим складає їхній домашній улюбленець, песик за окликом Марік.

Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / Фото: instagram.com/elinecka_julia

Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / Фото: instagram.com/elinecka_julia

Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / Фото: instagram.com/elinecka_julia

Як зазначила Єлінецька, знімання відбувалися у пари вдома. Тож, таким чином, прихильники закоханих змогли частково побачити, де вони живуть.

Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / Фото: instagram.com/elinecka_julia

Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / Фото: instagram.com/elinecka_julia

Дмитро Кулеба з коханою Світланою Павелецькою / Фото: instagram.com/elinecka_julia

Нагадаємо, що роман з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Світлана Павелецька розсекретила у день його народження, 19 квітня цього року. Та раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що закохані разом від грудня 2021 року. Проте пара не квапилася афішувати роман, оскільки на той момент Кулеба був ще офіційно одружений. Ексдружина Кулеби - депутатка Київради Євгенія Кулеба. У експодружжя є двоє дітей. У квітні 2022 року Дмитро та Євгенія Кулеба офіційно розлучилися.

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