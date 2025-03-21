Дмитро Монатік приїхав на Схід України з важливою місією: "Більше, ніж просто поїздка"

Співак показав, як допоміг захисникам і захисницям України.
Популярний український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, відвідав тих, хто тримає фронт, на Сході України.
Так, виконавець організував благодійний концерт перед захисниками і захисницями України. Крім підняття бойового духу, артист у фотоблогу повідомив, що також привіз необхідну допомогу. За словами Монатіка, саме таким чином він може висловити всю вдячність тим, хто щодня оберігає життя українців.
"Повернулися з чергової поїздки на Схід. Мали за честь зустрітися з тими, хто щодня тримає фронт і захищає нашу країну – воїнами 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, 14-го окремого полку БпАК, бойовими підрозділами Національної поліції та захисниками Дніпропетровщини. Це завжди більше, ніж просто поїздка. Це можливість подякувати, підтримати, передати необхідне й подарувати такі необхідні позитивні емоції. Вкотре змогли закрити актуальні запити та доправити важливу допомогу тим, хто її потребує", - написав Дмитро.
Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов вступив до лав ЗСУ. Артист тривай час волонтерив, а потім мобілізувався.
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