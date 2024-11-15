Дмитро Монатік проговорився про майбутню стать третього малюка, який народиться зовсім скоро

Популярний український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, неочікувано сам для себе видав стать їхньої з дружиною Іриною третьої дитини.

Артист видав таємницю на власній виставці картин та артоб'єктів у Києві, куди завітало чимало журналістів. Так, у відповідь на одне із запитань про реакцію його двох синів на появу ще одного маля Дмитро випадково обмовився. Зокрема, пригадуючи реакцію старшого сина, артист процитував його й зазначив, що Даня зрадів, що у родині буде братик. Співак не договоривши до кінця, притулив руку до рота, але все ж усвідомив, що вже нічого не вдіяти й інтрига розкрита. Тож пара чекає на третього хлопчика.

MONATIK з вагітною втретє дружиною / Фото: instagram.com/monatik_official

"Ми повідомили, як дорослим чоловікам. Мовляв, "Платоне, тепер ти не наймолодший, а будеш середнім". Насправді старший син Даня він сказав "вау, серйозно, буде бра…" Дитина у нас ще одна буде... А Платон спочатку трішечки засмутився, бо хотів бути наймолодшим. Але за 10 хв обдумав усе й каже: "Мам, покажи УЗД", - розповів Дмитро Монатік у програмі "Ранок у великому місті".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Монатік організував закриту презентацію виставку картин та артоб'єктів. Пропонуємо дізнатися, як минула подія та хто із зірок завітав.

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