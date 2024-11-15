Дмитро Монатік проговорився про майбутню стать третього малюка, який народиться зовсім скоро

Артист викрив родинну таємницю.
Популярний український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, неочікувано сам для себе видав стать їхньої з дружиною Іриною третьої дитини.
Артист видав таємницю на власній виставці картин та артоб'єктів у Києві, куди завітало чимало журналістів. Так, у відповідь на одне із запитань про реакцію його двох синів на появу ще одного маля Дмитро випадково обмовився. Зокрема, пригадуючи реакцію старшого сина, артист процитував його й зазначив, що Даня зрадів, що у родині буде братик. Співак не договоривши до кінця, притулив руку до рота, але все ж усвідомив, що вже нічого не вдіяти й інтрига розкрита. Тож пара чекає на третього хлопчика.
"Ми повідомили, як дорослим чоловікам. Мовляв, "Платоне, тепер ти не наймолодший, а будеш середнім". Насправді старший син Даня він сказав "вау, серйозно, буде бра…" Дитина у нас ще одна буде... А Платон спочатку трішечки засмутився, бо хотів бути наймолодшим. Але за 10 хв обдумав усе й каже: "Мам, покажи УЗД", - розповів Дмитро Монатік у програмі "Ранок у великому місті".
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Монатік організував закриту презентацію виставку картин та артоб'єктів. Пропонуємо дізнатися, як минула подія та хто із зірок завітав.
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