Дмитро Монатік розкрив, в якій країні його дружина народжуватиме третю дитину

Співак також зізнався, як кохана розповіла йому про третю вагітність.

Популярний український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, розповів подробиці про третю вагітність його дружини Ірини.

Так, артист розповів, що поповнення у родині було запланованим. Ба більше, подружжя почало працювати над мрією ще до повномасштабного вторгнення. Тож, за словами Монатіка, ця новина не стала сюрпризом.

"Дружина сказала: "Я вагітна". Ми хотіли поповнення у родині ще до повномасштабного вторгнення. Ми давно над цим працювали. Я дуже щасливий", - зазначив виконавець у програмі "Ранок у великому місті".

MONATIK з родиною / Фото: пресслужба MONATIK

Крім того, Дмитро розсекретив, що вагітна дружина буде народжувати в одному з київських пологових. Спираючись на свій попередні досвід, подружжя зробило висновок, що в Україні медицина найкраща. Тож можливість виїхати за кордон вони відкидають.

"Якщо проходити тяжкий час чи щось щасливе й красиве, то разом. Для того сім'я й створюється. Тому це для нас вже принципове питання. Щодо пологових будинків, то ми вже все знаємо. У нас двоє синів народжені саме в Києві, у нас дуже класна медицина", - додав Монатік.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Монатік розкрив стать майбутньої третьої дитини. Артист зробив це випадковим чином.

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