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Дмитро Монатик з дружиною пожертвували чималу суму на допомогу хворим дітям

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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168
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Дмитро Монатик з дружиною пожертвували чималу суму на допомогу хворим дітям

Фото: instagram.com/irinamonatik

Артист долучився до благодійної ініціативи.

Співак та продюсер Дмитро Монатик разом з дружиною Іриною задонатив велику суму на допомогу хворим дітям.

Артист долучився до збору коштів для дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Шанувальники допомогли зібрати більше 30 тисяч гривень, які Монатик перевів на рахунок медзакладу. Про це він розповів у сторіз в Instagram.

"Ваші донати вже відправлені до "Охматдит"! Не забувайте допомагати нашим людям! Щодня кожен на своєму фронті", - написав Монатик.

© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official

Також артист перевів 100 тисяч гривень з особистого рахунку, щоб лікарі могли забезпечити дітей усім необхідним. У якості підтвердження, Дмитро надав виписку з банку.

"Також ми з сім'єю додали 100.000 особистих коштів до ваших донатів", - поділився співак.

© instagram.com/monatik_official
Фото: instagram.com/monatik_official

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Дата публікації
Перегляди
168
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