Дмитро Монатік замилував фото з новонародженим синочком у візочку

Український співак Дмитро Монатік, він же MONATIK, показався з новонародженим третім синочком.

Сімейним фото виконавець поділився в Instagram-stories. Артист опублікував знімок, на якому він зображений із новонародженим синочком. Малюк перебував у візочку, а Дмитро Монатік у чорному вбранні стояв поруч із ним. До слова, співак та його дружина Ірина не квапляться показувати сина. Тож, розгледіти малюка на фото не вдасться.

Підписувати кадр із сином Дмитро Монатік не став, а от його кохана Ірина коротко зазначила, що на фото позує "молодий батько".

MONATIK із новонародженим сином / Фото: instagram.com/monatik_official

До слова, про поповнення в родині MONATIK стало відомо 24 грудня. Тоді артист опублікував фото з дружиною та трьома синами і привітав прихильників із Різдвом. Малюка виконавець показав тоді лише зі спини. Ім'я третього сина артист поки що приховує. До слова, Дмитро та Ірина Монатіки також виховують 9-річного Данила та 7-річного Платона.

Не лише в родині MONATIK сталося поповнення. Пропонуємо пригадати, в кого з зірок 2024 року народилися діти.

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