Дмитро Монатік зізнався, як поява третього сина вплинула на його творчість

Український співак Дмитро Монатік, він же MONATIK, вперше прокоментував поповнення в родині.

У виконавця та його дружини Ірини нещодавно народився третій син. І поки подружжя не показує хлопчика та не називає його ім’я, Дмитро поділився враженнями від статусу багатодітного батька. За словами співака, це відчуття абсолютного щастя, яке переповнює. Ба більше, виявилося, що це вплинуло і на творчість зірки. Монатік каже, що після появи крихітки у нього з'явилося натхнення закінчити свій новий музичний альбом.

MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/monatik_official

"Це завжди величезне щастя. Я – батько трьох дітей. Трьох пацанів. Команда Fortnite закрита. Це дуже круто. Щоразу як нове життя проживаєш. Нове натхнення! Коли з'являється нова дитина, то легше пишеться новий альбом", - поділився співак в шоу "Їжа Дурнєва".

Нагадаємо, MONATIK вперше розповів про народження сина ще наприкінці минулого року. Тоді він опублікував спільну світлину з родиною та новонародженим і привітав усіх з Різдвом. А нещодавно зірковий батько показав, як на відпочинку з третім синочком час проводить.