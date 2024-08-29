Дмитро Нагієв видав свою справжню позицію щодо війни в Україні

Російський актор та ведучий Дмитро Нагієв неочікувано видав свою позицію щодо війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія

Так, тривалий час шоумен уникав публічності, не робив гучних заяв, оселився в Дубаї та припинив зніматися у кіно в РФ. Однак, схоже, Нагієв змінив свою думку, принаймні про це стверджують російські пропагандисти. Актор, за їхніми словами, грає в одному з серіалів, який знімається на території Росії. У підтвердження вони додали фото зі знімань проєкту, де зображений артист.

Дмитро Нагієв / Фото: із соцмереж

Тож, схоже, Дмитро Нагієв обрав країну-агресорку і заробіток там, тим самим підтримуючи економіку РФ та сплачуючи податки, які потім витрачаються на ведення війни в Україні. Також актор не цурається працювати на пропагандистському телебаченні.

Та це не все. Схоже, актор повернувся з Дубаї до Росії. Принаймні, на це вказує розташування його облікового запису в Instagram. Тим часом російські зірки, які не підтримують розв'язану в Україні війну, покидають територію країни-агресорки.

Обліковий запис Дмитра Нагієва в Instagram / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Зазначимо, від початку повномасштабного російського вторгнення Дмитро Нагієв не робив гучних заяв. Щоправда, нібито натякав, що проти війни. Зокрема, відмовлявся вести премію "Муз-ТВ", заявивши, що "настане час і вони нагородять дійсно вартих". Окрім того, актор міркував, в який непростий час доводиться жити, коли "відбуваються бридкі події". Також Нагієв ділився, що майбутньому поколінню порадив би обрати шлях любові і доброти, адже в його час звернули не на той.

Читайте також: