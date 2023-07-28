Дмитро Нагієв викликав у росіян істерику своєю реакцією після ракетного обстрілу Одеси

Актор розмістив сумне чорно-біле відео у своєму фотоблогу.
Російський актор Дмитро Нагієв викликав істерику у росіян своїм черговим красномовним постом в Instagram.
Артист розмістив короткий чорно-білий ролик, у якому йде вулицею з сумним обличчям. Відео Нагієв підписав так: "Я не знаю, що вам сказати". При чому цей пост актор зробив після того, як російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл по Одесі.
Й хоча Нагієв жодного разу свою позицію щодо повномасштабної війни прямолінійно не висловив, тим не менш росіяни встигли його захейтити і побачити в його постах бажання всидіти на двох стільцях:
- Спроба всидіти на двох стільцях – блискучіша за всі ваші ролі
- Переграєш, Дмитре. Переграєш...
- Що з обличчям? За рекламу грошей не заплатили?
Проте українські прихильники Нагієва впевнені, що таким чином він висловлює їм свою підтримку. Проте не може сказати нічого конкретно, бо він перебуває в рф, де за публічне засудження війни кидають до в'язниці:
- Нічого й не треба казати. Ти чудовий актор. Все видно по твоєму обличчю та поведінці. Твоя позиція зрозуміла. Дякую тобі!
- Іноді слова не потрібні. У мовчанні та погляді можна багато зрозуміти і без тексту… Діма, ви молодець. Справжній чоловік
- Ваше мовчання сильніше за крик... Все між рядками зрозуміло
Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Дмитро Нагієв робить пост у фотоблогу з натяками. Актор жодного разу публічно не висловлював позицію щодо повномасштабної війни рф проти України. Однак своїми красномовними дописами в Instagram дає зрозуміти, що засуджує криваву політику путіна.
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