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Дмитро Нагієв викликав у росіян істерику своєю реакцією після ракетного обстрілу Одеси

Дмитро Нагієв викликав у росіян істерику своєю реакцією після ракетного обстрілу Одеси

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
3190
Час на прочитання
2 хв
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Дмитро Нагієв викликав у росіян істерику своєю реакцією після ракетного обстрілу Одеси

Дмитро Нагієв / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Актор розмістив сумне чорно-біле відео у своєму фотоблогу.

Російський актор Дмитро Нагієв викликав істерику у росіян своїм черговим красномовним постом в Instagram.

Артист розмістив короткий чорно-білий ролик, у якому йде вулицею з сумним обличчям. Відео Нагієв підписав так: "Я не знаю, що вам сказати". При чому цей пост актор зробив після того, як російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл по Одесі.

Дмитро Нагієв / © instagram.com/nagiev.universal
Дмитро Нагієв / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Й хоча Нагієв жодного разу свою позицію щодо повномасштабної війни прямолінійно не висловив, тим не менш росіяни встигли його захейтити і побачити в його постах бажання всидіти на двох стільцях:

  • Спроба всидіти на двох стільцях – блискучіша за всі ваші ролі
  • Переграєш, Дмитре. Переграєш...
  • Що з обличчям? За рекламу грошей не заплатили?

Проте українські прихильники Нагієва впевнені, що таким чином він висловлює їм свою підтримку. Проте не може  сказати нічого конкретно, бо він перебуває в рф, де за публічне засудження війни кидають до в'язниці:

  • Нічого й не треба казати. Ти чудовий актор. Все видно по твоєму обличчю та поведінці. Твоя позиція зрозуміла. Дякую тобі!
  • Іноді слова не потрібні. У мовчанні та погляді можна багато зрозуміти і без тексту… Діма, ви молодець. Справжній чоловік
  • Ваше мовчання сильніше за крик... Все між рядками зрозуміло

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Дмитро Нагієв робить пост у фотоблогу з натяками. Актор жодного разу публічно не висловлював позицію щодо повномасштабної війни рф проти України. Однак своїми красномовними дописами в Instagram дає зрозуміти, що засуджує криваву політику путіна.

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Дата публікації
Перегляди
3190
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