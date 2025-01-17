Дмитро Сова приголомшив бажанням дружини-акторки піти на фронт: "Не відмовляю"

Зірка стрічки "Село на мільйон", український актор і військовослужбовець Дмитро Сова розповів про наміри дружини поповнити лави ЗСУ.

Так, акторка Даша Легейда раніше планувала стати бойовою медикинею. Втім, цьому перешкоджали серйозні проблеми з коліном. Тож зараз артистка, за словами Сови, розмірковує щодо іншого напрямку служби. Зокрема, планує навчитися керувати дронами. Зі свого боку, Дмитро з розумінням ставиться до такого вибору коханої. Він навіть погодився у разі чого знайти їй потрібні курси. І додав, що дуже впевнений у навичках жінок опановувати безпілотники.

"Вона зараз думає, де можна навчитися на оператора БпЛА. Вона вже розуміє, якщо вона не вивезе це фізично через суглоби, то вона хоче хоча б так долучитися. Я кажу: "Добре, якщо хочеш, я тобі знайду підрозділ, який залучає дівчат". Колись спілкувався з однією пані, яка нас навчала, вона каже: "Так, чоловіки дуже класно літають, але є дівчата, їх небагато, снайпери і оператори БпЛА, які якщо беруться за цю справу, то дуже класно це роблять". Я не відмовляю — якщо вона хоче здобути цю навичку, то будь ласка", — розповів військовослужбовець в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Дмитро Сова та Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Втім, Сова підкреслює, що нині Легейда насправді неабияк допомагає також в тилу регулярними зборами: "Розумію, що вона дуже багато користі приносить тут: збори закриває, вона дуже допомагає постійно. Нехай навчається. Це ж також спілкування, дуже багато цікавих людей. Я думаю, що нехай буде".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Сова розсекретив ім'я зіркового колеги, який допоміг йому перевестися до бригади у Києві.

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