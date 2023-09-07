Дмитро Ступка нахамив мамі захисника "Азовсталі" та нарвався на критику

Актор втрапив у гучний скандал через святкування свого 37-річчя у США.

Український актор Дмитро Ступка нахамив мамі захисника "Азовсталі" Іллі Самойленка та нарвався на критику в Мережі.

Гучний скандал довкола артиста виник після його допису, де він показався за святковим столом у США з нагоди свого 37-річчя та підбив підсумки.

"Ввійшов у новий етап життя… Привіт 37. Одне можу сказати - я щасливий, коханий і кохаю! А мрія одна, щоб якнайшвидше закінчилася війна! Сумую за вами, мої", - написав Ступка.

Дмитро Ступка потрапив у скандал / Фото: із соцмереж

Утім, користувачів обурило, що такі заяви актор робить, перебуваючи у США. Зокрема, йому дорікнули за те, що він показував своє святкування, а також що він сумує за Україною, перебуваючи за кордоном. Свій коментар під дописом залишила й мама захисника "Азовсталі" Іллі Самойленка - Алла Самойленко. Жінка написала: "Цинічно, але не здивована".

Ілля Самойленко / Фото: скриншот з відео

Тим часом Дмитро Ступка хамовито порадив жінці звернутися до психіатра: "Мені вас шкода, зверніться до психіатра".

Така відповідь актора викликала в Мережі ще більшу хвилю критики. Артиста присоромили, що він пише такі хамовиті коментарі жінці, син якої мужньо захищає країну від російських окупантів.

"Яка гидота й сором, писати таке людині, у якої син відомий на всю країну як мужній захисник і герой. Краще б проковтнули та промовчали, навіть у день народження, якщо не маєте ані гідності, ані поваги до співвітчизників, які ризикують усім і віддають своє життя за нас", - написала Дмитру користувачка під іменем Алла.

Дмитро Ступка потрапив у скандал / Фото: із соцмереж

Згодом Дмитро Ступка видалив скандальний допис із Facebook. В Instagram він ще залишився, утім, актор видалив усі коментарі та закрив можливість їх залишати.

За свої скандальні слова Дмитро Ступка не перепросив.

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