Дмитро Ступка після розлучення закрутив роман з українською співачкою

Український актор Дмитро Ступка зізнався, що більше не самотній, та показав свою нову кохану.

Знаменитість у США, після розлучення з блогеркою Поліною Логуновою, закрутив роман. Обраницею Ступки стала Юлія Калабішка, яка більш відома під псевдонімом Barabanovа.

Актор вже поділився спільним фото з коханою в Instagram, на якому закохані мило позують одне біля одного.

"Дякую, що ти в мене є", - написав під фото Ступка та залишив білий смайлик.

Дмитро Ступка з новою обраницею / Фото: instagram.com/stupka777

Зазначимо, Юлія Калабішка після початку повномасштабної війни виїхала з України за кордон. Співачка разом із сином Марком від попередніх стосунків мешкає в США.

Нова обраниця Дмитра Ступки з сином / Фото: instagram.com/barabanova_juliya

Тим часом Ступка виїхав за кордон до початку повномасштабної війни. У березні цього року актор офіційно став холостяком. У Дмитра є донька Богдана, яка народилася 2017 року у шлюбі з Поліною Логуновою.

Дмитро Ступка з донькою / Фото: instagram.com/stupka777

Вперше на нові стосунки Ступка натякнув у січні цього року. Коли актор показував, як катався на авто нічним містом, то засвітив ніжки обраниці. Скоріш за все, то й була Юлія Калабішка.

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