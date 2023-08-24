Дмитро Ступка після розлучення закрутив роман з українською співачкою

Артист розсекретив нову обраницю на спільному романтичному фото.
Український актор Дмитро Ступка зізнався, що більше не самотній, та показав свою нову кохану.
Знаменитість у США, після розлучення з блогеркою Поліною Логуновою, закрутив роман. Обраницею Ступки стала Юлія Калабішка, яка більш відома під псевдонімом Barabanovа.
Актор вже поділився спільним фото з коханою в Instagram, на якому закохані мило позують одне біля одного.
"Дякую, що ти в мене є", - написав під фото Ступка та залишив білий смайлик.
Зазначимо, Юлія Калабішка після початку повномасштабної війни виїхала з України за кордон. Співачка разом із сином Марком від попередніх стосунків мешкає в США.
Тим часом Ступка виїхав за кордон до початку повномасштабної війни. У березні цього року актор офіційно став холостяком. У Дмитра є донька Богдана, яка народилася 2017 року у шлюбі з Поліною Логуновою.
Вперше на нові стосунки Ступка натякнув у січні цього року. Коли актор показував, як катався на авто нічним містом, то засвітив ніжки обраниці. Скоріш за все, то й була Юлія Калабішка.
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