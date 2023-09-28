Дмитро Ступка похизувався палкими поцілунками та обіймами з відомою співачкою посеред Нью-Йорка

Актор показав ідилію у стосунках з новою коханою.
Український актор Дмитро Ступка поділився романтичним контентом зі своєю новою обраницею, співачкою Юлією Калабішкою.
Зокрема, артист разом з коханою поїхав у подорож до Нью-Йорка. Звідти в Instagram-stories Дмитро ділиться різноманітними фото та відео. Актор також публікував романтичний контент зі своєю супутницею.
Ступка показав кадри, на яких він зображений з Юлією у самому центрі міста – на Таймс-сквер. На знімках Дмитро ніжно обіймав кохану. Окрім того, актор демонстрував палці поцілунки, підійнявши обраницю на руки. Світлини артист вирішив не підписувати.
Зазначимо, про стосунки Дмитра Ступки та Юлії Калабішки стало відомо у середині серпня. Актор опублікував романтичне фото з обраницею та ласкаво до неї звернувся.
Нагадаємо, на початку вересня Дмитро Ступка потрапив у гучний скандал. Актор образив маму захисника "Азовсталі" Іллі Самойленка.
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