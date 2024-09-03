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Дмитро Ступка показав свою кохану та публічно звернувся до неї та власного відомого батька

Дмитро Ступка показав свою кохану та публічно звернувся до неї та власного відомого батька

Дмитро Ступка з коханою / Фото: instagram.com/stupka777

Артист розповів про подвійне свято у родині.

Український актор Дмитро Ступка привітав одразу двох рідних людей зі святом.

Так, кохана шоумена Юлія Барабанова та його батько, актор Остап Ступка відсвяткували в один день дні народження. З нагоди особливої дати актор публічно звернувся до рідних людей й привітав їх у своєму фотоблогу.

"Кохана, тато! З днем народження, мої любі", - написав Ступка.

Дмитро Ступка з коханою / © instagram.com/stupka777
Дмитро Ступка з коханою / Фото: instagram.com/stupka777
Дмитро Ступка / © instagram.com/stupka777
Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Окрім того, Дмитро показав, як минуло день народження Юлії та що він їй подарував. Так, артист відвів обраницю з її сином до ресторану у США, де вони разом насолодилися спільним обідом з келихом ігристого та святковим десертом. А перед тим актор потішив іменинницю квітами. Своєю чергою Барабанова у своєму фотоблогу подякувала коханому за романтичний сюрприз.

Дмитро Ступка / © instagram.com/stupka777
Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777
Дмитро Ступка з коханою та її сином / © instagram.com/stupka777
Дмитро Ступка з коханою та її сином / Фото: instagram.com/stupka777
Дмитро Ступка з коханою / © instagram.com/stupka777
Дмитро Ступка з коханою / Фото: instagram.com/stupka777

Зазначимо, батько Дмитра, актор Остап Ступка після скоєної ДТП у квітні 2023 року продовжує свою акторську кар'єру в Україні. Раніше син актора розповідав про їхню розмову після інциденту на дорозі.

Нагадаємо, нещодавно дружина бізнесмена Сергія Тігіпка показала всіх їхніх чотирьох дітей і також похизувалася, як відсвяткувала 8-річчя сина Олександра у ресторані.

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