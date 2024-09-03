Дмитро Ступка показав свою кохану та публічно звернувся до неї та власного відомого батька

Український актор Дмитро Ступка привітав одразу двох рідних людей зі святом.

Так, кохана шоумена Юлія Барабанова та його батько, актор Остап Ступка відсвяткували в один день дні народження. З нагоди особливої дати актор публічно звернувся до рідних людей й привітав їх у своєму фотоблогу.

"Кохана, тато! З днем народження, мої любі", - написав Ступка.

Дмитро Ступка з коханою / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Окрім того, Дмитро показав, як минуло день народження Юлії та що він їй подарував. Так, артист відвів обраницю з її сином до ресторану у США, де вони разом насолодилися спільним обідом з келихом ігристого та святковим десертом. А перед тим актор потішив іменинницю квітами. Своєю чергою Барабанова у своєму фотоблогу подякувала коханому за романтичний сюрприз.

Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка з коханою та її сином / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка з коханою / Фото: instagram.com/stupka777

Зазначимо, батько Дмитра, актор Остап Ступка після скоєної ДТП у квітні 2023 року продовжує свою акторську кар'єру в Україні. Раніше син актора розповідав про їхню розмову після інциденту на дорозі.

Нагадаємо, нещодавно дружина бізнесмена Сергія Тігіпка показала всіх їхніх чотирьох дітей і також похизувалася, як відсвяткувала 8-річчя сина Олександра у ресторані.

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