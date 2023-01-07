Дмитро Ступка прокоментував скандальне відео з Маямі, через яке його захейтили

Український актор Дмитро Ступка відреагував на хейт у Мережі через його відео з США, де він їде за кермом автівки, а поруч видніються ноги якоїсь дівчини.

Дмитро, який опублікував це відео без жодного підпису, зазначив, що воно було знято досить давно. Про це він розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram: "Це відео було зняте взагалі Бог зна коли… І вже пишуть: "Ступка у Маямі покатався на машині з якоюсь незнайомкою", - сказав Ступка.

Також артист зазначив, що наразі він проводить час зі своєю донькою Богданою від попереднього шлюбу з Поліною Логуновою.

Нагадаємо, що днями Дмитро Ступка запостив у фотоблогу відео, у якому керує автівкою у Маямі, а разом з ним у машині видніються ноги якоїсь дівчини. Відео артист залишив без підпису. Цей ролик викликав шквал емоцій у підписників Ступки. Люди були обурені цим контентом у такий непростий час для України.

Зазначимо, що Дмитро Ступка разом з донькою та ексдружиною Поліною Логуновою емігрували з України до США ще до початку повномасштабного вторгнення рф до України – на початку 2021 року.

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