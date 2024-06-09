Дмитро Ступка розкрив, як заробляє на комфортне життя в США та скільки на місяць витрачає коштів

Український актор Дмитро Ступка розповів, як заробляє на життя в США та скільки коштів витрачає на місяць.

Артист вже тривалий час мешкає за кордоном. Як поділився Ступка, життя в США доволі дороге. Постійної роботи в актора немає. Наразі він підпрацьовує ведучим, знімається в епізодичних ролях та рекламних роликах. Ба більше, Ступка намагається розвивати власний бізнес з продажу товарів.

Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

"Постійної роботи в мене немає. Тут не так легко потрапити на якусь гарну роботу, якщо не маєш освіти від американського навчального закладу, а ще й до того ж – не ідеально розмовляєш англійською. Але є різні підробітки: працюю ведучим, знімаюся в рекламах, в епізодах. Пробуємо займатися якимось бізнесом – купуємо товари, які перепродаємо через Інтернет. Але загалом з роботою складно", - розповів артист в інтерв'ю Oboz.ua.

Загалом, щомісяця Дмитро Ступка платить за оренду апартаментів, бензин, паркомісце, мобільний зв'язок, Інтернет та багато чого іншого. Як зізнався актор, він не підраховував, скільки саме витрачає на місяць. Утім, коштів для комфортного життя потрібно мати чимало.

Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

"Я не підраховував. Можу так сказати: 100 доларів тут – як 100 гривень у нас. Сходити до магазину, купити найнеобхідніші продукти – макарони, рис, якісь овочі, ковбаску – це щонайменше 100 доларів. Тут звичайна буханка хліба може коштувати 5 доларів. Якщо перевести на наші гроші, розумієте, які ціни?" – поділився артист.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ступка прокоментував скандальну ДТП, до якої потрапив його батько Остап Ступка. Актор розкрив, яке покарання поніс тато та де він зараз перебуває.

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