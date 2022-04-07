Дмитро Ступка та Поліна Логунова розлучилися: блогерка засвітила подарунок від нового коханого

Пара була разом більше п'яти років.

Ще одні зіркова родина оголосила про розлучення. Так, актор Дмитро Ступка та блогерка і стилістка Поліна Логунова розійшлися після п'яти років шлюбу.

Про розрив у сторіс своєї сторінки в Instagram повідомила Логунова. Вона зазначила, що вони зі Ступкою залишилися гарними друзями. Причину розриву Поліна називати не стала:

"Ми з Дмитром більше не подружжя. Але ми залишилися чудовими друзями і батьками, які люблять, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти дійсно дружню атмосферу. Ми подаватимемо приклад, як експодружжю можна зберегти стосунки", - написала Поліна.

instagram.com/polinalogunova

Дмитро ж цю новину поки ніяк не прокоментував. До речі, Логунова заінтригувала прихильників, що вже знайшла собі нового залицяльника. І у фотоблогу показала коштовний подарунок від нього.

instagram.com/polinalogunova

instagram.com/polinalogunova

Зазначимо, що майже рік тому Дмитро Ступка з Поліною Логуновою та їхньою донькою емігрували до США. Судячи з Instagram Ступки, наразі від перебуває у Польщі і волонтерить у Варшаві.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова у США / instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. 25 квітня 2017 року у подружжя народилася донька, яку назвали на честь легендарного діда Дмитра –Богданою.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова з донькою / instagram.com/stupka777

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