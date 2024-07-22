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Дмитро Ступка у роковини смерті діда зворушив його архівними фото з молодості: "Завжди в серці"

Дмитро Ступка у роковини смерті діда зворушив його архівними фото з молодості: "Завжди в серці"

Дмитро та Богдан Ступки / Фото: instagram.com/stupka777

Актор вшанував пам'ять рідної людини.

Відомий український актор Дмитро Ступка поділився щемливим родинним контентом.

Сьогодні, 22 липня, відзначається рівно 12 років з дня смерті видатного актора Богдана Ступки. Як відомо, життя 71-річної зірки обірвалося внаслідок тривалої хвороби.

У пам'ятний день онук знаменитості, Дмитро Ступка у своєму фотоблогу опублікував низку фото з легендою. Зокрема, на архівних кадрах показав, яким його дід був у молодості та на сцені. І додав, що ніколи не забуде про славетну рідну людину.

Богдан Ступка з родиною / © instagram.com/stupka777
Богдан Ступка з родиною / Фото: instagram.com/stupka777

Також Дмитро розчулив фото покійного актора з родиною і показав, як дід грався з ним у дитинстві.

Богдан Ступка з родиною / © instagram.com/stupka777
Богдан Ступка з родиною / Фото: instagram.com/stupka777

"Завжди в нашому серці Бодя… 27.08.1941-22.07.2012", - підписав кадри Дмитро.

Зазначимо, актор Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року у лікарні в Києві. Після чотирьох місяців лікування у медзакладі його життя забрав серцевий напад. За свою кар'єру знаменитість встиг відіграти у понад 100 картинах. Найбільш впізнаваним актор є за своїми ролями у фільмах  "Тарас Бульба" та "Чорна рада". Також Богдан Ступка з 1999 року по 2001 рік був Міністром культури і мистецтв України.

Нагадаємо, нещодавно померла громадська діячка та професорка Ірина Фаріон. Її умисно вбив невідомий нападник, вистреливши у скроні просто на вулиці у Львові. До слова, співачка Христина Соловій публічно зі сцени вшанувала пам'ять філологині.

Христина Соловій вшанувала пам'ять Ірини Фаріон на сцені ATLAS UNITED

Христина Соловій вшанувала пам'ять Ірини Фаріон на сцені ATLAS UNITED

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