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Дмитро Ступка у своє 37-річчя показав романтичні поцілунки з новою коханою

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дмитро Ступка у своє 37-річчя показав романтичні поцілунки з новою коханою

Дмитро Ступка з новою обраницею / Фото: instagram.com/stupka777

Про нові стосунки артиста стало відомо в середині серпня.

Український актор Дмитро Ступка святкує день народження. Знаменитості виповнюється 37 років.

Однією з перших у своєму Instagram Ступку привітала його нова обраниця – українська співачка Юлія Калабішка, більш відома Barabanovа.

Артистка опублікувала в сторіз романтичне фото з шоуменом. На знімку Юлія ніжно цілувала Дмитра в щічку та обіймала його. На фото співачка додала різні смайлики у вигляді сердець.

"Вітаю тебе, мій Дмитро Ступка. Ти сам все знаєш. Люблю! Будь щасливий", - звернулася до Дмитра Юлія.

Дмитро Ступка з новою обраницею / © instagram.com/stupka777
Дмитро Ступка з новою обраницею / Фото: instagram.com/stupka777

До слова, Дмитро Ступка повідомив про роман з Юлією Калабішкою у середині серпня. Актор показав романтичне фото з обраницею та подякував їй, що вона є в його житті.

Утім, не всі прихильники вірять у справжність їхнього роману. Зокрема, деякі переконані, що це лише піар, а інші вважають, що їх пов'язують робочі та дружні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Приходько показала рідкісне фото зі своїм чоловіком. Артистка поділилася, як відсвяткувала 10-річницю шлюбу з коханим.

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Дата публікації
Перегляди
554
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