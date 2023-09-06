Дмитро Ступка у своє 37-річчя показав романтичні поцілунки з новою коханою

Про нові стосунки артиста стало відомо в середині серпня.
Український актор Дмитро Ступка святкує день народження. Знаменитості виповнюється 37 років.
Однією з перших у своєму Instagram Ступку привітала його нова обраниця – українська співачка Юлія Калабішка, більш відома Barabanovа.
Артистка опублікувала в сторіз романтичне фото з шоуменом. На знімку Юлія ніжно цілувала Дмитра в щічку та обіймала його. На фото співачка додала різні смайлики у вигляді сердець.
"Вітаю тебе, мій Дмитро Ступка. Ти сам все знаєш. Люблю! Будь щасливий", - звернулася до Дмитра Юлія.
До слова, Дмитро Ступка повідомив про роман з Юлією Калабішкою у середині серпня. Актор показав романтичне фото з обраницею та подякував їй, що вона є в його житті.
Утім, не всі прихильники вірять у справжність їхнього роману. Зокрема, деякі переконані, що це лише піар, а інші вважають, що їх пов'язують робочі та дружні стосунки.
Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Приходько показала рідкісне фото зі своїм чоловіком. Артистка поділилася, як відсвяткувала 10-річницю шлюбу з коханим.
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