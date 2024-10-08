Дмитро Ступка влаштувався на роботу в США і здивував, чому того ж дня одразу звільнився

Виявилося, що тут не обійшлося без проблем зі здоров'ям.

Український актор Дмитро Ступка, який проживає в США, влаштувався на роботу в США, але того ж дня одразу звільнився.

Про це артист розповів в Instagram-stories. Знаменитість поділився, що вирішив спробувати свої сили в мувінгу. До слова, це доволі поширена в США діяльність, коли клієнти замовляють послуги відповідної компанії, яка займається організацією перевезення і зберігання речей під час переїзду.

Утім, Дмитра Ступки вистачило не на довго в такій професії. Першого ж робочого дня артист оголосив, що звільняється. Річ у тім, що актор не витримав фізичного навантаження та за такий короткий проміжок часу встиг отримали проблеми зі здоров'ям. Тож, Ступка вирішив не мучити себе і полишив мувінг.

Дмитро Ступка розповів про свою роботу в США / Фото: instagram.com/stupka777

"Мій перший і останній день на роботі в мувінгу. Спину надірвав, геморой наростив. Усе, досить" – поділився актор.

Зазначимо, Дмитро Ступка наразі живе в США. До Америки актор переїхав з тоді ще дружиною Поліною Логуновою та донькою 2021 року. За кордоном артист встиг розлучитися.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ступка розповідав, як заробляє на життя в США. Тоді актор зізнавався, що хоч постійної роботи й не має, але він підпрацьовує ведучим, знімається в епізодичних ролях та рекламних роликах і намагається розвивати власний бізнес.

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