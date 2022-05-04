Дмитро Ступка вперше назвав справжню причину розлучення з Поліною Логуновою

Український актор Дмитро Ступка вперше прокоментував розлучення зі стилісткою та блогеркою Поліною Логуновою.

За словами артиста, ініціатором розриву стала саме Поліна, йдеться у програмі "Зірковий шлях". Крапку у стосунках Логунова поставила 31 грудня. Ступка поділився, що дружина прийшла до нього і сказала, що більше не кохає.

"Поліна знайшла собі американця і ми розійшлися. Сказала: "Діма, я тебе більше не кохаю", - сказав Дмитро.

Він зауважив, що щасливий за свою екскохану, оскільки вона отримає тепер те, що хотіла:

"Ми не разом від Нового року. У неї там є чоловік-американець. Вони хочуть одружитися. Хай їм щастя здоров'я, Бог допомагає. Я нічого не маю проти. Це її життя. Її вибір. Вона щось хоче те, чого я наприклад, не можу їй дати зараз. А та людина їй може вже дати зараз. Вона зробила такий вибір. Їй так комфортніше, вона його кохає. Вони там, може, закохалися з першого погляду", - прокоментував Ступка.

Поліна Логунова з новим коханим / instagram.com/janiceowenphoto

Він додав, що здогадувався, що у Логунової хтось з'явився. Коли новий коханий Поліни освідчився їй, Дмитро каже, що у нього навіть нічого не йокнуло:

"Воно мене все відрізало. Там були такі обставини, що після того всього… У мене навіть нічого не йокає в серці. Я єдине, що сумую за Богданкою. Поліна не проти, щоб донька до мене приїздила і сиділа у мене хоч по пів року", - сказав Дмитро.

Дмитро з Поліною та донькою Богданою / instagram.com/stupka777

Поки що подружжя перебуває в офіційному шлюбі і розлучитися в Америці вони не можуть, бо у них є малолітня спільна дитина і вони не мають посвідки на проживання у США. Ступка сказав, що вони можуть розлучитися лише в Україні і, найімовірніше, це відбудеться дистанційно.

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