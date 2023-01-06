Дмитро Ступка вперше після розлучення з Логуновою засвітив нову обраницю та нарвався на хейт

Нащадок української династії акторів Дмитро Ступка поділився з шанувальниками, як проводить час в Америці.

Так, на сторінці в Instagram артист розмістив відео, в якому показав, як на машині катався нічним містом. Також Ступка поділився кадрами, на яких зображений мотоцикл. Цікаво, що на фрагменті, де Дмитро за кермом, поруч зображені жіночі ноги. Фани одразу припустили, що Ступка вже закрутив роман.

Втім, про нові стосунки артист поки не говорить. Та якщо одних підписників Ступки зацікавила дівчина на його відео, інші ж були обурені цим роликом актора. Через нього Дмитро отримав порцію хейту: "Шановний, вас дивляться більшість українців, і самі знаєте, як їм зараз важко. Я вас раніше поважав. Ви просто дно", "Ганьба. В сім'ї не без "Дмитра". Повага до даної персони просто впала. На фоні подій в Україні ось це....", "А у нас гинуть діти, люди, хлопці на фронті. Тобі просто весело… Думала, непоганий актор, а виявилось - людина-гімно".

Нагадаємо, що в січні 2022 року Дмитро Ступка разом з тоді ще дружиною Поліною Логуновою та їхньою 5-річною донькою Богданою ухвалили рішення емігрувати до Америки.

Та торік у квітні стало відомо, що Поліна та Дмитро розлучаються. Згодом Логунова розсекретила, що виходить заміж за американця, і вже відкрила разом із ним власний бізнес.

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