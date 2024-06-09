Дмитро Ступка вперше розповів, як закрутив роман зі співачкою, та заговорив про весілля з нею

Український актор Дмитро Ступка поділився подробицями особистого життя.

Як відомо, нині артист перебуває у стосунках зі співачкою Юлією Барабановою, відомою під псевдонімом Barabanova. Пара розсекретила свій роман на початку минулого року. За словами Дмитра, вони познайомилися завдяки спільним друзям в Америці на Великдень. Згодом закохані почали спільно жити у Лос-Анджелесі.

"З Юлією у нас все добре – живемо разом. Як сказала Юліна прабабуся, сам Бог мене послав до неї, бо познайомилися ми на Великдень. У мене є колежанка по акторському цеху Мирослава Філіпович. Мешкає тут, у Лос-Анджелесі, а якийсь час жив у Маямі, однак часто прилітав сюди до дочки. І тут написала Мирослава: "Приїжджай у гості – будемо святкувати Великдень. Посмажимо м’яса – поспілкуємося". І тільки-но зайшов та побачив цю блакитнооку блондинку – все. Побилися трохи яйцями, поїли паски. І закрутилося. Згодом Юля приїхала до мене в Маямі, а коли поїхала, я подумав: "Ну що мене тут тримає? У мене і Богдана в Лос-Анджелесі, а тепер і Юля". Сів в автомобіль і їхав за кермом до них три дні", – розповів актор в інтерв'ю oboz.ua.

Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

Як зізнається Ступка, його обраниця вже має двох синів від попереднього шлюбу. Зокрема, її старший 18-річний син – успішний спортсмен.

"У неї двоє дітей, у мене дитина. Старшому сину Юлі буде вже 18 років, він живе в Європі. Максим – професійний спортсмен, із самого дитинства займається великим тенісом. А Марку нещодавно виповнилося три роки. Моїй Богданці в квітні – сім", - поділився Дмитро.

Обраниця Дмитра Ступки з сином / Фото: instagram.com/barabanova_juliya

Також зірка пояснив, що поки не планує організовувати весілля й передусім хоче дбати про фінансову стабільність у родині.

"Слухайте, нам зараз немає куди поспішати. А як Бог дасть, то, звичайно, поберемося. Зараз треба насамперед на ноги встати, а потім вже думати про одруження", - додав Ступка.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ступка відповів, як реагує на хейт про виїзд з України під час війни та чи планує повертатися на Батьківщину.