Дмитро Ступка вперше за тривалий час показав підрослу 7-річну доньку і привітав її з важливим святом

Український актор Дмитро Ступка потішив рідкісними кадрами з 7-річною донькою Богданою від ексдружини Поліни Логунової.

Так, артист вкрай рідко показує дівчинку у соцмережах. Утім, з нагоди свята Ступка зробив виняток. Богдана святкує день народження. Тож, у своєму Instagram актор привітав доньку з 7-річчям, а також опублікував їхнє нове фото.

На знімку помітно, як підросла Богдана позувала поруч із татом, мило обійнявши його рукою. Тим часом Ступка притулився до донечки та усміхнено постав перед камерою.

Дмитро Ступка з донькою / Фото: instagram.com/stupka777

Та, виявилося, у Богдани подвійне свято. 25 квітня в Україні святкують День доньки. Тож, Ступка привітав дівчинку з також важливою датою.

"Тобі сьогодні (25 квітня – прим. ред.) сім років! А ще й у День доньки…Який приємний збіг! Люблю тебе безмежно, моя квіточко маленька", - звернувся до донечки актор.

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Єлизавета Юрушева святкувала день народження донечки. Маленькій Ганні виповнилося два рочки. Ліза ніжно привітала дівчинку зі святом, а також пригадала, як була вагітною.

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