Дмитро Ступка захопив романтичним фото з коханою та показав, як у США святкував її день народження

Також артист показав, як проводить час із донькою від колишньої дружини.

Український актор Дмитро Ступка нині щасливий у стосунках зі співачкою Юлією Калабішкою.

Артист все частіше ділиться фото зі своєю обраницею та розкриває подробиці по їхнє особисте життя. Днями вони відсвяткували день народження Юлії Калабішки. У святковий день Дмитро опублікував романтичний знімок із коханою, який ніжно підписав: "Кохаю".

Дмитро Ступка та Юлія Калабішка / Фото: instagram.com/stupka777

Також актор показав, як вони у США відсвяткували день народження Юлії. До слова, закохані разом провели час в одному з ресторанів Санта-Моніки, штат Каліфорнія. Там парочка насолоджувалася смачною вечерею та компанією одне одного.

До речі, нещодавно Дмитро Ступка проводив час зі своєю 6-річною донькою від ексобраниці Поліни Логунової – Богданою. Актор на новорічні свята зводив дівчинку до парку атракціонів, де вони разом порозважалися.

Донька Дмитра Ступки / Фото: instagram.com/stupka777

Нагадаємо, нині співак Сергій Бабкін зі своєю родиною теж перебуває в США. Нещодавно акторка Сніжана Бабкіна показала, як вони проводять час у Нью-Йорку, а також вперше за тривалий час показала одразу трьох своїх дітей.

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