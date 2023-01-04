Дмитро Ступка захопив відео, де його 5-річна донечка енергійно танцює на кріслі

Український актор Дмитро Ступка захопив відео зі своєю 5-річною донечкою. Зокрема, знаменитість забрав дівчинку від мами, аби та погостювала у нього.

Тато з донечкою весело провели час. Судячи з відео та знімків, якими Дмитро поділився в Instagram-stories, вони побували на вечірці.

Дмитро Ступка на вечірці / Фото: instagram.com/stupka777

Також Ступка опублікував короткий ролик, головною героїнею якого є Богдана. На відео дівчинка енергійно танцює на кріслі під музику у стилі техно.

Дмитро вирішив не підписувати ролик, а от шанувальники залишили чимало компліментів. Вони зазначили, що Богдана схожа на тата і росте справжньою красунею.

Зазначимо, Дмитро Ступка після розлучення з Поліною Логуновою живе у США. Спільна донечка ексів залишилася разом з мамою. Однак Дмитро може навідуватися до Богдани, забирати її гостювати та телефонувати їй.

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