Дмитро Ступка замилував кадрами з 6-річною донькою після тривалої розлуки

Дівчинка приїхала в гості до тата.
Український актор Дмитро Ступка потішив шанувальників кадрами зі своєю шестирічною донькою Богданою від ексдружини Поліни Логунової.
У вихідні дівчинка приїхала в гості до свого зіркового тата. Милими кадрами зустрічі з дочкою Ступка поділився в своїх Instagram-stories.
"Хто тут приїхав?", - підписав усміхнене фото з донькою актор.
Час разом з донькою Ступка вирішив провести максимально весело та запросив друзів. Так, спочатку Богдана з подружкою грала у приставку, а потім разом з татом вирушила по магазинах. Актор показав, як гуляє з донькою на шиї по супермаркету та вулицями Лос-Анджелесу.
Нагадаємо, що зараз Дмитро Ступка мешкає у Сполучених Штатах, куди на початку війни також переїхала Поліна Логунова з дочкою. Актор, як і колишня дружина, оселився у штаті Каліфорнія, тож має змогу часто бачитися з Богданою.
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