Дмитро Ступка замилував кадрами з 6-річною донькою після тривалої розлуки

Український актор Дмитро Ступка потішив шанувальників кадрами зі своєю шестирічною донькою Богданою від ексдружини Поліни Логунової.

У вихідні дівчинка приїхала в гості до свого зіркового тата. Милими кадрами зустрічі з дочкою Ступка поділився в своїх Instagram-stories.

"Хто тут приїхав?", - підписав усміхнене фото з донькою актор.

Дмитро Ступка з донькою / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка з донькою / Фото: instagram.com/stupka777

Час разом з донькою Ступка вирішив провести максимально весело та запросив друзів. Так, спочатку Богдана з подружкою грала у приставку, а потім разом з татом вирушила по магазинах. Актор показав, як гуляє з донькою на шиї по супермаркету та вулицями Лос-Анджелесу.

Дмитро Ступка з донькою / Фото: instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка з донькою / Фото: instagram.com/stupka777

Нагадаємо, що зараз Дмитро Ступка мешкає у Сполучених Штатах, куди на початку війни також переїхала Поліна Логунова з дочкою. Актор, як і колишня дружина, оселився у штаті Каліфорнія, тож має змогу часто бачитися з Богданою.

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