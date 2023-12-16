Дмитро Ступка замилував романтичним фото зі своєю обраницею і показав, як у США готується до Різдва

Український актор Дмитро Ступка потішив прихильників романтичним контентом зі своєю обраницею, співачкою Юлією Калабішкою.

Зокрема, в Instagram знаменитість показав, як вони з коханою проводять час у Лос-Анджелесі, США. Пара побувала на заході, що присвячений прийдешнім новорічним святам. Юлія обрала витончену сукню світлого відтінку та піджак, а от Дмитро був у джинсах, сорочці та жакеті.

Дмитро Ступка та Юлія Калабішка / Фото: instagram.com/stupka777

До слова, Ступка та Калабішка показали, як у США готуються до різдвяних свят. Так, довкола все прикрашено ялинками, червоними чобітками, бантиками та сніговичками, що одразу відчувається атмосфера свята.

Дмитро Ступка та Юлія Калабішка / Фото: instagram.com/stupka777

До речі, разом із парою був і син Юлії. Співачка опублікувала всі їхні спільні фото та коротко підписала англійською мовою: "Моя родина!".

Син Юлії Калабішки / Фото: instagram.com/barabanova_juliya

Зазначимо, про роман Дмитра Ступки та Юлії Калабішки стало відомо у серпні. Тоді актор вперше розсекретив свою обраницю в соцмережах. Однак про стосунки пари майже нічого не відомо, адже вони не обговорюють їх в публічному просторі.

Нагадаємо, турецькому бізнесмену Мурату Налкакиоглу на тлі чуток розлучення з другою дружиною теж активно приписують новий роман. Та й сам чоловік все частіше з'являється в компанії інших жінок. Нещодавно Мурата заскочили з однією з учасниць "Холостяка".

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