Дмитро Ступка замилував святковими фото з Беверлі-Гіллз з новою обраницею і підрослою донькою

Український актор Дмитро Ступка, який проживає в США, замилував святковими фото з новою обраницею та підрослою донькою від колишньої дружини Поліни Логунової.

Зокрема, артист провів час із сім'єю. Дмитро Ступка з коханою Юлією Калабішкою та 7-річною Поліною влаштував прогулянку в Беверлі-Гіллз. До слова, в США вже активно готуються до новорічних свят та прикрашають міста у святкові декорації. Біля однієї з таких Ступка з донькою та коханою влаштував імпровізований фототест.

Дмитро Ступка з донькою / Фото: instagram.com/stupka777

Актор попозував із Поліною та Юлією на тлі арки, що була прикрашена чималими новорічними іграшками у формі кульок та бантів, а також гілками ялинки. Як зазначив Дмитро Ступка, він сфотографувався з найріднішими людьми, які його завжди підтримують та яких він безмежно любить.

"Мої рідні кицьки…Моя підтримка. Моє продовження. Моя любов!" – підписав світлини з обраницею та донькою актор.

Дмитро Ступка з новою обраницею / Фото: instagram.com/stupka777

Зазначимо, Дмитро Ступка наразі проживає в США, куди він виїхав ще до початку повномасштабної війни в Україні. Нещодавно батько артиста – Остап Ступка – розкрив, коли його син повернеться на Батьківщину.

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