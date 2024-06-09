Дмитро Ступка зізнався, чи повернеться до України і як реагує на хейт, що "втік" від війни до США

Український актор Дмитро Ступка зізнався, чи повернеться жити до України і як реагує на хейт, що під час повномасштабної війни перебуває в США.

Так, артист мав прилетіти до Києва ще в лютому 2022 року. Утім, повномасштабна війна змінила плани Ступки. Нині він проживає в США та часто стикається з хейтом, що в такі тяжкі часи покинув Україну. Самого ж актора це не хвилює. Дмитро Ступка зазначив, що й до війни його часто критикували та писали образливі речі. Нині він намагається не звертати увагу на хейт, адже переконаний, що сам обирає, як йому жити.

Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

"Я настільки до цього вже звик. Навіть до повномасштабної війни постійно приходили на мої сторінки люди, які знаходили, що там похейтити, написати образливе. Як до цього ставлюся? Мені байдуже, чесно кажу. Ніхто не може розказати, як мені жити і що мені робити. Це моє життя. Сам прокладаю свою дорогу. А хто там що думає – це їхня особиста думка, я на це вплинути не можу. Тому просто не звертаю уваги, принаймні стараюся", - розповів артист в інтерв'ю Oboz.ua.

До України актор повертатися поки що не планує. Коли закінчиться повномасштабна війна Дмитро Ступка хоче жити на дві країни. Зокрема, в США перебуває його донька. Тож, Ступці хочеться проводити з нею час та дивитись, як вона зростає. Тим часом в Україні актор планує й надалі розвивати свою кар'єру: зніматися в кіно та грати в театрі.

Дмитро Ступка / Фото: instagram.com/stupka777

"Я так розумію, що моя донька буде жити тут (в США – прим. ред.), тому що мама вже має свій бізнес, своє життя. Забрати дитину від мами я не маю права. Тому, дай Боже, закінчиться війна, буду жити на дві країни. В Україні багато років працював, робив кар'єру і так просто це все розірвати не хотів би. Я дуже сумую за Києвом, за друзями, за родичами, за професією. Але зараз на першому місці в мене моя дитина", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Ступка розкрив, як заробляє в США. Також актор розповів, скільки коштів витрачає на місяць на комфортне проживання в Лос-Анджелесі.

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