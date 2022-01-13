Дмитро Танкович ошелешив рідкісним фото з дружиною-красунею у бікіні

Пара відпочиває на Сейшелах.

Відомий шоумен та телеведучий Дмитро Танкович рідко ділиться особистим з фанатами.

Втім, відпочинок на райських Сейшелах надихнув учасника "Танців з зірками" на романтичне фото з дружиною. У своєму Instagram знаменитість розмістив селфі з коханою Олею, на якому подружжя позувало, купаючись в Індійському океані. Дмитро похизувався обраницею-красунею у блакитному бікіні.

Дмитро Танкович з дружиною / instagram.com/tankovichd

"Красуня і бджоляр", – написав зірка.

У коментарях юзери також захопилися вродою Ольги та зазначили, що вони суперпара: "Красунчики наші", "Красуня красива", "Ви супер".

Зауважимо, 2020 року Дмитро Танкович був учасником шоу "Танці з зірками". Партнеркою шоумена стала Ілона Гвоздьова. Тоді вона була при надії і виступала на восьмому місяці вагітності. Втім, пара покинула проєкт після другого ефіру.

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