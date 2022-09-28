Дмитро Танкович пригадав, як працював з Оксаною Марченко: "Вона була зарозумілою"

Свого часу відомий шоумен та телеведучий Дмитро Танкович працював з Оксаною Марченко.

Зрадниця Оксана Марченко раніше була ведучою відомого талант-шоу. Разом з нею працював й телеведучий Дмитро Танкович.

Загалом, шоумен не дуже тепло відгукуються про роботу з ексколегою. За словами Танковича, попри те, що вони навіть не спілкувалися майже, Оксана показала себе надто зарозумілою.

"Ми взагалі-то і не спілкувалися особливо. Тому що вона Оксана Марченко, а я Дмитро Танкович. Це різні рівні, як то кажуть. Вона була зарозумілою", - розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну Дмитро.

Оксана Марченко / Фото: УНІАН

Зазначимо, про зрадницю теж не надто тепло згадував й український співак Костя Бочаров, відомий як MELOVIN, який свого часу був учасником талант-шоу. Він розповів, як ведуча доводила його до сліз і висміювала.

Тим часом продюсер Ігор Кондратюк розповів, що раніше Марченко мала проукраїнську позицію. Ба більше, шоу вона вела українською мовою і колегам радила розмовляти лише рідною, навіть якщо до них приходили учасники з різних країн.

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