Дмитро Варварук порвав свідоцтво про народження сина з ім'ям Хайп і відповів на хейт

Франківський блогер-мільйонник Дмитро Варварук наробив галасу серед своїх прихильників.

Так, днями блогер вирішив розвести своїх шанувальників і зробив це так, що йому справді повірили. Варварук заявив, що новонародженого сина назвав Хайпом. І навіть показав свідоцтво про народження з іменем малюка.

Втім, вже сьогодні, після хвилі хейту, блогер поквапився заспокоїти шанувальників та зізнався, що насправді так з сином не вчиняв. У сторіз своєї сторінки в Instagram Варварук демонстративно порвав фейкове свідоцтво про народження. Блогер також зазначив, що його дружина Яна не підтримала цю його ідею з ім'ям від самого початку, бо знала, що буде багато хейту:

"Свідоцтво – то є фейк. Яна не хотіла цю ідею, хоча я казав, що так, буде негатив, всяке таке", - сказав Дмитро.

Врешті, зізнався молодий батько, вони з дружиною насправді назвали хлопчика Марко.

Дмитро Варварук показав справжнє свідоцтво про народження сина з ім'ям Марк

Нагадаємо, що син у 24-річного блогера Дмитра Варварука та його дружини Яни з'явився на світ 25 січня цього року.

Зазначимо, що Дмитро та Яна одружилися під час повномасштабної війни. До початку вторгнення пара планувала пишне весілля з виступом Олега Винника. Втім, під час війни закохані тихо зареєстрували шлюб. Про це навіть не знали їхні батьки.

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